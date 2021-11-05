شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الناشطة عائشة القحطاني تحذر القطريات في الخارج من العودة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حثت المعارضة والناشطة النسوية القطرية عائشة القحطاني مواطناتها الموجودات خارج البلاد على عدم الاستجابة لدعوات الدوحة بالعودة، بعد اختفاء غامض لمواطنتها نوف المعاضيد عقب وصولها قطر.



وكانت الشابة العشرينية المعاضيد تقيم في بريطانيا مثل القحطاني، وقد غادرتا البلاد عبر التحايل على القوانين التي تقيد سفر النساء؛ هربًا من معاملة عوائلهنَّ؛ واحتجاجًا على قوانين الحكومة التي تمنح الرجال سلطةً على نساء العائلة.