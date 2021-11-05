شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا.. مقتل وإصابة 4 مهاجرين على طريق سكك حديدية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقى شخص حتفه وأصيب ثلاثة آخرون عندما صدم قطار إقليمى مجموعة من المهاجرين كانوا على مساره فى مدينة كاليه الفرنسية الساحلية.

ووفقا لهيئة إذاعة "فرانس بلو" كان هناك نحو خمسين شخصا على المسار الحديدي للقطار عندما وقع الحادث مساء اليوم الخميس.

وقالت شركة" سى إن سى أف" المشغلة لخطوط السكك الحديدية إن الحادث اسفر عن توقف الخدمة فى الاتجاهين، مشيرة إلى أنه ليس من المقرر استئناف الحركة على هذا الخط الحديدي قبل صباح غد الجمعة.

واستجاب رجال الإطفاء لسائق القطار، الذى كان فى صدمة من الحادث، وفقا للتقرير الإذاعى.

ويأتى هذا الحادث في الوقت الذى تقطعت فيه السبل بمئات من المهاجرين فى شمال فرنسا الساعين لعبور القنال الإنجليزى للوصول إلى بريطانيا.