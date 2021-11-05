شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو مروع.. مليشيا حزب الله تخطف سوريًا وتعذبه بوحشية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو مروع لمجموعة من مليشيا حزب الله اللبناني، يصفعون شابًا سوريًا مختطفاً ، مطالبين أهله بفدية 3 آلاف دولار.
ويظهر الفيديو قيام عناصر من المليشيا اللبنانية، وهم يضربون الشاب السوري بالكفوف على وجهه ومؤخرة عنقه بشكل مبرح.
وأحدث الفيديو موجة غضب بين رواد مواقع التواصل، مؤكدين أن هذه المليشيات تعبر عن الوجه الحقيقي لحزب الله ومن ينتمون إليه.
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