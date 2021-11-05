شكرا لقرائتكم خبر عن «بوتين» يتحدى أمريكا وأوروبا مجدداً بسبب شبه جزيرة القرم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، مساء أمس الخميس، إن شبه جزيرة القرم تعد “جزءاً من روسيا إلى الأبد”، وذلك خلال احتفاله بـ”يوم الوحدة الوطنية” برحلة إلى القرم.

وعبر فلاديمير بوتين عن فخره بضم الجزيرة، أثناء زيارة للمدينة، التي تضم أسطول روسيا في البحر الأسود، مساء الخميس.

وقال: “استعادت بلادنا وحدتنا التاريخية. هذا الرابط الحي الذي لا ينكسر يمكن أن يشعر به على وجه الخصوص هنا في سيفاستوبول، في القرم”.

وأضاف: “إنهم مع روسيا إلى الأبد الآن، لأن هذه هي إرادة الشعب السيادية الحرة الراسخة، إرادة كل شعبنا”، وفق ما ذكرت وكالة أسيوشييتد برس.

وكانت روسيا قد ضمت القرم من أوكرانيا عام 2014، في أعقاب الإطاحة بالرئيس الأوكراني الموالي للكرملين، في خطوة اعتبرتها الدول الغربية غير شرعية.