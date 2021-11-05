شكرا لقرائتكم خبر عن 4.5 مليون شخص في موسكو يتلقون جرعتي اللقاح ضد كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال عمدة العاصمة الروسية، سيرجي سوبيانين يوم الخميس، إن حوالي 5ر4 مليون شخص من سكان موسكو تلقوا التطعيم بالكامل ضد كوفيد19-.

وذكر سوبيانين في مقابلة بثتها القناة الروسية الأولى يوم الخميس"حتى الآن، هذا الرقم (عدد الذين تلقوا جرعتي التطعيم ضد كورونا ضد كوفيد19-) يقترب من 5ر4 مليون، لكن العدد نسبي، حيث يتم تطعيم بعض سكان موسكو في مناطق أخرى، وفي منطقة موسكو. هذا المعدل ليس سيئا بشكل عام".

وبين أن الخدمة الصحفية لمكتب رؤساء البلديات في موسكو وحكومة المدينة، لوكالة أنباء تاس الروسية، إنه بحلول من 3 تشرين ثان/نوفمبر، تلقى ما مجموعه 25ر5 مليون شخص جرعة اللقاح الأولى، ومن بينهم 41ر4 مليون تلقوا جرعتي اللقاح.