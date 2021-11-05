شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يعلن مقتل 115 عنصرا حوثيا.. وينفذ 25 عملية ضد الميليشيات الإرهابية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس الخميس، «تنفيذ 25 عملية استهداف لآليات وعناصر الميليشيا الحوثية بصرواح والجوف خلال الساعات الـ24 الماضية».

وقال التحالف إن «عمليات الاستهداف شملت تدمير 14 من الآليات العسكرية، والقضاء على أكثر من 115 عنصرا إرهابيا».

رسلة لمجلس الأمنوتوجهت الحكومة اليمنية، أمس الخميس، إلى مجلس الأمن الدولي لحثه على التحرك تجاه جرائم الميليشيات واستمرار عدوانها على المدنيين في محافظتي مأرب وتعز.

وسلم مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي، مجلس الأمن رسالة عرض فيها تواصل استهداف ميليشيا الحوثي الوحشي للمدنيين والأعيان المدنية والدينية في مأرب، وآخرها الهجوم بصاروخين باليستيين على منطقة الجوبة المكتظة بالسكان جنوبي مأرب.

وقال السفير السعدي «إن الميليشيات الحوثية تواصل استهدافها الوحشي للمدنيين والأعيان المدنية والدينية في مأرب، وآخرها الهجوم بصاروخين باليستيين على منطقة الجوبة المكتظة بالسكان جنوبي مأرب»، مشيرا إلى أن هجوم 31 أكتوبر 2021 الذي استهدف بشكل مباشر مسجدا ومركزا تعليميا، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 39 مدنيا، معظمهم من الطلاب، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.

جرائم وحشية

وشدد السفير على أن الهجمات عمدا ضد السكان المدنيين والمباني الدينية والتعليمية ترقى إلى مستوى جرائم الحرب.. لافتا إلى هجمات الحوثيين المتواصلة ضد المدنيين، وآخرها الهجوم الوحشي بالصواريخ الباليستية في 28 أكتوبر 2021 على منزل عبداللطيف القبلي في مأرب، وراح ضحية الهجوم ما لا يقل عن 12 مدنيا من أفراد عائلته بينهم نساء وأطفال.

وأوضح السعدي أن أكثر من 54502 من المدنيين نزحوا قسريا منذ بداية سبتمبر 2021 بسبب هجمات الحوثيين المتكررة والمستمرة على مناطق الجوبة وحريب والرحبة باستخدام الصواريخ الباليستية والمدفعية وغيرها من الأسلحة الثقيلة، لافتا إلى أن آلاف من العائلات لا تزال عالقة بسبب تدمير الطرق والقيود المفروضة على الحركة والخطر الشديد الناتج عن هجمات الميليشيات الحوثية التي تحاصر المنطقة.

حصار تعز

وتطرق السفير السعدي إلى الحصار الحوثي الذي تقبع تحته مدينة تعز منذ أكثر من 6 سنوات، والتي تحمَّل خلالها المدنيون وطأة الحصار وتعرضوا باستمرار لقصف مدفعي عشوائي من قبل الميليشيات الحوثية، مما أسفر عن سقوط آلاف الضحايا، وخاصة بين صفوف المدنيين بما في ذلك الأطفال والنساء وكبار السن.

وقال: «رغم حقيقة أن تعز كانت بندا ثابتا في جميع محادثات السلام التي تقودها الأمم المتحدة وآخرها في ستوكهولم، فإنه لم يتم إحراز أي تقدم لإنهاء الحصار»، مؤكدا أن ذلك يمثل خذلان المجتمع الدولي لسكان تعز، وغياب الإدانات الدولية الصريحة للجرائم الحوثية وحماية المدنيين والتخفيف من معاناتهم.

وأضاف: «إن الميليشيات الحوثية كثفت في الآونة الأخيرة قصفها للأحياء الشرقية والغربية لمدينة تعز المحاصرة، مما أدى إلى وقوع عدة إصابات في صفوف المدنيين وتدمير شديد لممتلكات المدنيين، بما في ذلك الاستهداف الحوثي بالمدفعية في 30 أكتوبر 2021 لحي الكمب المدني في تعز، والذي أسفر عن مقتل 3 أطفال من عائلة واحدة، وإصابة 3 أطفال آخرين، جميعهم في حالة صحية حرجة».

مجازر متعمدةوأكد السعدي أن هذه الجرائم المروعة تأتي ضمن سلسلة المجازر والجرائم الممنهجة والمتعمدة التي ارتكبتها وترتكبها ميليشيات الحوثي بحق المدنيين خلال الأسابيع الأخيرة في محافظتي مأرب وتعز، والتي راح ضحيتها العديد من المدنيين الأبرياء منهم النساء والأطفال، في تحد صارخ لإرادة وجهود المجتمع الدولي ومجلس الأمن الهادفة لإنهاء الصراع وتحقيق سلام شامل ومستدام في اليمن.

كما دعا المجتمع الدولي ومجلس الأمن وجميع منظمات حقوق الإنسان لتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية بإدانة ووقف العدوان الحوثي اللاإنساني والاستهداف اليومي للمدنيين في مأرب وباقي المناطق اليمنية، والمطالبة بمحاسبة الميليشيات الحوثية على انتهاكاتها التي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وجدد مناشدة الحكومة اليمنية للمجتمع الدولي ووكالات الأمم المتحدة وجميع المنظمات الإغاثية، لاتخاذ تدابير عاجلة لتوسيع نطاق استجابتها الإنسانية لمواجهة موجات النزوح الجديدة في مأرب، خاصة مع حلول فصل الشتاء واتساع رقعة الأزمة وفجوة الاحتياجات الإنسانية في محافظة مأرب.