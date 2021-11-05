شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية التونسي لأوروبا: نؤسس لديمقراطية حقيقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي إن بلاده متشبثة بالخيار الديمقراطي وأنها تعيش مسارا إصلاحيا يؤسس لديمقراطية حقيقية وسليمة؛ ترقى إلى مستوى تطلعات التونسيين وتضمن كرامتهم، معربا عن ثقته في أن يواصل الاتحاد الأوروبي مساندة بلاده في هذا الظرف الاستثنائي.

جاء ذلك في تصريحات للوزير التونسي، خلال لقائه، أمس الخميس، برئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس ماركوس كورنارو.

وذكرت وزارة الخارجية التونسية في بيان، أن الجرندي أثنى خلال اللقاء على متانة العلاقات التي تربط تونس بالاتحاد الأوروبي الذي يعتبر من أهم الشركاء لبلاده، معربا عن تطلعه إلى تعزيز هذه العلاقات في كافة المجالات، مؤكدا أهمية أن يتبنى الشريك الأوروبي نظرة شاملة للتجربة التونسية تأخذ بعين الاعتبار مختلف السياقات والعوامل الاقتصادية والاجتماعية والإقليمية التي تمر بها البلاد.

من جانبه، أكد المسؤول الأوروبي أن الزيارات المتبادلة والاتصالات التي أجريت على أعلى مستوى بين المسؤولين التونسيين ونظرائهم في الاتحاد الأوروبي تبرهن من جديد على الثقة المتبادلة بين الطرفين وعلى تفهم الجانب الأوروبي للمرحلة التي تمر بها البلاد.

على صعيد متصل، قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس أمس بالسجن مدة 6 أعوام لـ 4 موظفين بديوان بوزارة الفلاحة مع تغريمهم بمبلغ 300 ألف دينار بالتضامن فيما بينهم، من أجل الاستيلاء على أموال ومنقولات وضعت تحت تصرفهم بحكم وظيفتهم، وفق ما أوردته إذاعة موزاييك.