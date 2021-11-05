شكرا لقرائتكم خبر عن نخب سياسية ليبية تجري مشاورات لتعديل قانون الانتخابات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يواصل عدد من القيادات والنخب السياسية الليبية مشاورات مع برلمانيين لتعديل قانون الانتخابات البرلمانية والرئاسية المزمع عقدها في 24 فبراير المقبل، وأثيرت حول القانون ملاحظات من مفوضية الانتخابات والبعثة الأممية ومجلس الدولة والمجلس الرئاسي.

وقال مصدر برلماني لوكالة الأنباء الليبية في طرابلس: يرتب أعضاء مجلس النواب لعقد جلسة للمجلس منتصف الأسبوع المقبل لبحث تعديل قانون الانتخابات خاصة الملاحظات الواردة من المفوضية العليا للانتخابات.

وبحسب المصدر ذاته، فإن التعديلات المتوقعة ستفتح الباب أمام الراغبين في الترشح سواء لمنصب رئيس الدولة أو برئاسة مجلس النواب ممن يتولون حاليا مناصب في السلطات الحالية.

يذكر أن الرئيس الحالي للحكومة الليبية، عبدالحميد الدبيبة ينوي الدخول في السباق على كرسي الرئاسة ومنافسة قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر.

فيما أعلن وزير الخارجية بالحكومة الليبية السابقة عبدالهادي الحويج ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وصرح الحويج على صفحته في «فيسبوك» بأن إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، بات نقطة ضرورية وحاسمة ومفصلية وتاريخية تتزامن مع الذكرى السبعين لاستقلال ليبيا.

واعتبر الوزير الليبي السابق، أن العملية الانتخابية ليست الحل السحري لحل الأزمة الليبية وإنما ستنهي أزمة الشرعية والمشروعية، مشيرا إلى أن الانقسام السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي تعيشه ليبيا منذ سنوات، معتبرا أن الانتخابات ستحسم الجدل القائم منذ 2012.

بدورها، أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية، الأربعاء، انتهاء توزيع بطاقة الناخب وتسلمها من قبل اللجان المختصة في جميع مكاتب الإدارة الانتخابية في ليبيا، وكشف رئيس قسم الدعم اللوجيستي بإدارة العمليات الانتخابية بالإدارة العامة للمفوضية وليد سيالة عن توزيع ما يزيد على 2.8 مليون بطاقة على جميع مكاتب الإدارة الانتخابية في المدن.