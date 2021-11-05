شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السلطات القطرية تفرج عن الشاعر علي الدعية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أفرجت السلطات القطرية، اليوم الخميس، عن الشاعر علي بن سالم الدعية، الذي اعتقل مع آخرين من قبيلة آل مرة العربية العريقة على خلفية منع عدد كبير منهم من المشاركة في انتخابات مجلس الشورى؛ لاعتبارهم ”قطريين غير أصليين“.



وأعلن أقارب وأصدقاء للشاعر المعروف الإفراج عنه، قبل أن يؤكد هو عبر حسابه في تويتر الإفراج عنه، قائلاً: ”الحمد لله على كل حال، وعقبال الإخوان المعتقلين.. ونشكر سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد الله يحفظه ويطول عمره“.