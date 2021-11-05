أمريكا: نراجع بعناية تحقيقا أمميا إثيوبيا حول انتهاكات في صراع تيغراي‎‎

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 5 نوفمبر 2021

الخليج 365- متابعات

قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، اليوم الخميس، إن واشنطن ”تراجع بعناية“ تحقيقا مشتركا أجرته الأمم المتحدة وإثيوبيا، ويُتهم فيه جميع أطراف صراع تيغراي بتعذيب وقتل مدنيين وارتكاب جرائم اغتصاب جماعي، واعتقال على أساس عرقي.

وفي مؤتمر صحفي دوري، وصف برايس التقرير، الذي نُشر يوم الأربعاء، بأنه ”رواية حزينة لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وخروقات ارتكبها كل أطراف النزاع“.