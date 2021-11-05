شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا توافق على صفقة صواريخ متقدمة للمملكة.. تعرف على التفاصيل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

وافقت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الخميس، على بيع صواريخ “جو-جو” متوسطة المدى من طراز AIM-120C إلى المملكة، بالإضافة إلى معدات مرتبطة بها في صفقة تصل قيمتها إلى 650 مليون دولار.

وقال بيان للوزارة إن وكالة التعاون الأمني الدفاعي سلمت الشهادة المطلوبة لإخطار الكونغرس بهذا البيع المحتمل.

وطلبت المملكة شراء 280 صاروخ AIM-120C-7/C-8 المتقدم متوسط المدى و596 من قاذفات الصواريخ من طراز LAU-128.

وتشمل الصفقة أيضا معدات دعم وقطاع غيار وخدمات الدعم الهندسي والتقني واللوجستي.

وحسب البيان، فإن الصفقة المحتملة من شأنها أن تدعم السياسة الخارجية الأميركية والأمن القومي الأميركي من خلال المساعدة في “تقوية أمن بلد صديق لا يزال يشكل قوة مهمة للتقدم السياسي والاقتصادي في الشرق الأوسط”.

وأشار البيان إلى أن الصفقة ستحسن قدرة المملكة على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال زيادة مخزونها من الصواريخ متوسطة المدى لأسطول طائراتها المقاتلة.

ولن يغير البيع المقترح لهذه المعدات والدعم التوازن العسكري الأساسي في المنطقة، بحسب البيان.