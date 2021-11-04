شكرا لقرائتكم خبر عن «مرتفع للغاية».. كشف خطورة الامتناع عن أخذ لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صنف معهد روبرت كوخ الألماني لأبحاث الفيروسات الخطر على صحة غير الملقحين ضد فيروس كورونا، أو الذين لم يحصلوا على التطعيم الكامل على أنه " مرتفع للغاية" خلال الجائحة.

وشدد المعهد من تقييمه في التقرير الأسبوعي الذي أصدره مساء اليوم الخميس، قائلاً: " جري تقييم الخطر بالنسبة للملحقين بالكامل على أنه متوسط لكنه آخذ في الارتفاع بسبب ارتفاع أعداد الإصابات".

وكان المعهد صنف الخطر على صحة غير الملحقين في الاسبوع الماضي، بأنه "مرتفع" والخطر على صحة الملقحين بأنه "متوسط"، فيما وصف التقرير التطورات الراهنة لوضع الوباء بأنها "مثيرة للقلق للغاية".