شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا: إطلاق تحالف لإنشاء أسواق لتقنيات الطاقة النظيفة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن إطلاق تحالف يهدف لتسخير القوة الشرائية للشركات وسلاسل التوريد، من أجل إنشاء أسواق مبكرة لتقنيات الطاقة النظيفة المبتكرة التي تعدّ أساسية بالنسبة معالجة أزمة المناخ.

وأوضح بيان صادر اليوم عن وزارة الخارجية الأمريكية أن التحالف أنشئ من خلال شراكة بين المبعوث الرئاسي الخاص لوزارة الخارجية الأمريكية للمناخ، ومكتب الشراكات العالمية، والمنتدى الاقتصادي العالمي، بالتعاون مع وزارتي التجارة والطاقة الأمريكيتين.

وقال البيان: إن أكثر من 25 عضواً مؤسساً - تضم شركات رائدة من مجموعة واسعة من الصناعات حول العالم -، تعهدوا بتحفيز تسويق التقنيات الناشئة في هذا التحالف، من خلال الشراء عبر القطاعات التي تمثل أكثر من ثلث انبعاثات الكربون العالمية وتغطي الصناعات الثقيلة والنقل لمسافات طويلة، والتقنيات اللازمة لإزالة الكربون من هذه القطاعات.

من جانبه أكد المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ جون كيري أن التحالف يعد بمثابة منصة للشركات العالمية الرائدة في العالم لتقديم التزامات شراء لإنشاء أسواق مبكرة للتقنيات المهمة اللازمة لتحقيق صافي الصفر بحلول عام 2050، مشيراً إلى أن العالم ليس بحاجة إلى نشر تقنيات الطاقة النظيفة الحالية بأسرع ما يمكن.