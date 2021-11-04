شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس الإسرائيلي يطالب بجلب اليهود من إثيوبيا بعد التصعيد الميداني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، اليوم الخميس، أن اليهود الإثيوبيين في وضع مقلق، والبعض منهم مهدد، وما زال الآلاف منهم ينتظرون الهجرة لإسرائيل، مطالبا بإحضارهم إلى إسرائيل.



وأوضح الرئيس الإسرائيلي أنه ”يجب مواصلة العمل لإحضار آخر اليهود الإثيوبيين المنتظرين للهجرة إلى إسرائيل، في أقرب وقت ممكن“، لافتا إلى أن ”آلاف الأشخاص ما زالوا ينتظرون الهجرة إلى إسرائيل، والبعض منهم مهدد وهم في وضع مقلق“.