تركيا تنفي نقل صواريخ روسية إلى قاعدة أمريكية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفت تركيا مزاعم بأنها نقلت صواريخها الروسية من طراز «إس 400» إلى قاعدة تابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، تستخدم كمخزن للأسلحة النووية الخاصة بالولايات المتحدة، وذلك بعد أيام من تجديد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مطالبتها لأنقرة بالتخلص من نظام الدفاع الجوي، بحسب ما أوردته وكالة «بلومبيرج» للأنباء أمس. ونقلت «بلومبيرج» عن وزارة الدفاع التركية قولها في بيان صدر في وقت متأخر مساء أمس الأول، إن «المزاعم (الواردة) على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تفيد بأن هناك صواريخ طراز /إس /400 قد نُقلت إلى إنجرليك، غير صحيحة»، وذلك في إشارة إلى القاعدة الخاضعة للسيطرة التركية والموجودة في ولاية أضنة جنوبي البلاد.



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