البنتاغون يعلن عن إتمام صفقة بيع صواريخ “جو _ جو” للسعودية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 4 نوفمبر 2021 10:23 مساءً - منذ 13 ثانية

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” أن وزارة الخارجية، وافقت على صفقة لبيع صواريخ “جو-جو” للسعودية بقيمة تصل إلى 650 مليون دولار، حسبما نقلت وكالة رويترز.

وجاء في بيان البنتاغون، أن “وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على بيع محتمل لـ280 صاروخا “جو-جو” من طرازAIM-120C في صفقة تصل قيمتها إلى 650 مليون دولار”.

وأشار البيان، إلى أن “هذه هي أول صفقة أسلحة أمريكية كبرى للسعودية منذ تولي إدارة الرئيس جو بايدن السلطة وتبنيها سياسة عدم بيع الأسلحة سوى الدفاعية لحليفتها الخليجية”.

من جهته، قال متحدث باسم وزارة الخارجية، إنها “أقرت الصفقة المقترحة يوم 26 أكتوبر”، مضيفا أن “مبيعات الصواريخ جو-جو تأتي بعد زيادة الهجمات عبر الحدود على السعودية على مدى العام المنصرم”.

وفي سياقٍ منفصل، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنّ: “الوزير بلينكن سيجري محادثاتٍ استراتيجية مع نظيره المصري الأسبوع المقبل”.

ولفتت الخارجية الأمريكية إلى أنّ: “بلينكن سيستضيف نظيره المصري يومي 8 و9 من شهر نوفمبر الجاري، لعقد الحوار الاستراتيجي بين البلدين”.