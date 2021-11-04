10 ملايين دولار لمن يكشف هوية هذا الشخص أو مساعديه

كتبت أسماء لمنور في الخميس 4 نوفمبر 2021 10:23 مساءً - منذ 16 دقيقة

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، عن مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تقود إلى مكان تواجد زعيم عصابة سيبرانية تدعى “دارك سايد” أو أي من قادتها.

قالت الوزارة في بيان: “نعلن عن مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار للحصول على معلومات تؤدي إلى تحديد شخصية أو موقع أي فرد يشغل منصبا قياديا رئيسيا في مجموعة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الخاصة ببرنامج الفدية دارك سايد”.

واضطرت الشركة المشغل لدفع فدية نحو 5 ملايين دولار في ذلك الوقت من أجل استعادة القدرة على الوصول إلى أنظمتها واستئناف العمل المعتاد، لكن مكتب التحقيقات قال فيما بعد إنه تمكن من استرداد نحو نصف هذه القيمة.