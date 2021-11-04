شكرا لقرائتكم خبر عن فضيحة تهز هولندا.. عمليات تجسس على المساجد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

عبر شركة خاصة أسسها ضابط سابق، تم التجسس على المساجد ، وذلك بتحريض من عشرات البلديات في هولندا.

ونقل موقع روسيا اليوم عن تقرير نشرته مجلة فرنسية أن عملية التجسس، والتي وصفت بالفضيحة، استهدفت المساجد ودور العبادة في هولندا.

وأضافت أن عشرات البلديات الهولندية قامت بتكليف شركة خاصة، للتحقيق في نشاط الجاليات المسلمة.

وفي التفاصيل، فإن أجهزة مكافحة الإرهاب الهولندية كانت قد منحت 7.5 مليون يورو للبلديات للتعامل مع هذه القضية.

ولم تكن البلديات على معرفة بكيفية ذلك، فقامت بدفع جزء من هذا المبلغ لشركة أمنية خاصة.

وقد أعرب مجلس المسلمين عن استيائه، لأن العملية تستهدف 380 مسجدا في هولندا، ووصف العملية بالمشبوهة وتضر بسمعة أي بلد يحترم القانون.