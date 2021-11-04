انت الان تتابع خبر الخارجية الأمريكية تقرر بيع صواريخ للسعودية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، الخميس، أن وزارة الخارجية وافقت على صفقة لبيع صواريخ "جو – جو" للسعودية بقيمة تصل إلى 650 مليون دولار.

