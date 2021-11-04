السودان .. البرهان يأمر بإطلاق سراح 4 وزراء من حكومة حمدوك

الشارقة - اميمة ياسر - قال التلفزيون الرسمي السوداني، مساء الخميس، إن قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، أمر بإطلاق سراح 4 وزراء مدنيين من حكومة عبد الله حمدوك.

والوزراء الأربعة هم حمزة بلول، وعلي جدو، وهاشم حسب الرسول، ويوسف آدم، وفق ما كرت وكالة رويترز.

وفي وقت سابق الخميس، أكد الجيش السوداني الذي يدير شؤون البلاد في ظل إعلانه حل مجلسي الوزراء والسيادة، أن تشكيل حكومة السودان "بات وشيكا".

ونقل تلفزيون السودان، عن المستشار الإعلامي لقائد الجيش السوداني، العميد الطاهر أبو هاجة، قوله إن “تشكيل الحكومة بات وشيكا".

وأضاف: "ندرس كل المبادرات الداخلية والخارجية بما يحقق المصلحة الوطنية"، من دون مزيد من التفاصيل.

وكان البرهان أعلن في 25 أكتوبر حالة الطوارئ وحل مؤسسات السلطة الانتقالية، وأعلنت وزارة الإعلام السودانية في الحكومة التي تم حلها أن "غالبية الوزراء اعتقلوا "من قبل قوة عسكرية".

ومنذ إعلان هذه القرارات، تشهد البلاد وخصوصا العاصمة موجة من الاحتجاجات المستمرة وقيام المتظاهرين بإغلاق الشوارع وإعلان العصيان المدني.