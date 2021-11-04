شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "محلية البرلمان": الاشتراطات البنائية الجديدة هدفها تنظيم البناء فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن عملية إصلاح البناء في مصر عملية معقدة، وأن المؤشرات تؤكد أن تراخيص البناء تواجه أزمات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد، أن المواطنين لا يستطيعون استخراج رخص بناء أو مطابقة الرخص القديمة، مؤكداً أن الهدف ضبط إيقاع العمران في مصر بشكل لا رجعة فيه خاصة وأن مصر أمام مرحلة جديدة في التعامل مع اشتراطات البناء.

وأوضح أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الهدف من الاشتراطات البنائية تنظيم عملية البناء في مصر.