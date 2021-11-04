شكرا لقرائتكم خبر عن ازدواجية الغرب .. إجبار المسلمات على خلع الحجاب في فرنسا والسبب غريب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

يرفع الغرب راية الحريات وحقوق الإنسان عندما يتعلق الأمر بالمعتقدات المخالفة للإنسان أو الملابس الغير لائقة، لكن عندما تكون تلك الحقوق متعلقة بالإسلام فهي إما إرهاب أو ليست من الحريات، وهو ما فضحه موقف فرنسا والمجلس الأوروبي من قضية الحجاب في باريس.

وفي موقف مخزٍ، اضطر المجلس الأوروبي إلى سحب إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي تشجع على احترام حق المرأة المسلمة في ارتداء الحجاب، باختيارها، بعد اعتراضات في فرنسا.

وأطلق المجلس الحملة الأسبوع الماضي لمحاربة التمييز ضد المسلمين.

وكتب على أحد الإعلانات: “الجمال في التعددية عندما تكون الحرية في الحجاب”.

وندد العديد من السياسيين الفرنسيين بالحملة، قائلين إن الحجاب لا يمثل الحرية، حسب بي بي سي.

وردت عليهم مسلمات يرتدين الحجاب بأن “هذه التصريحات من السياسيين الفرنسيين، دليل على عدم احترام التعددية والحق في حرية اختيار الأزياء في فرنسا”.

وقالت وزيرة الشباب الفرنسية سارة الحايري، إنها تعرضت لصدمة عندما رأت صورة نصفها امرأة ترتدي الحجاب، ونصفها الآخر من دون حجاب.

واعتبرت في حوار تلفزيوني أن الملصق يشجع على ارتداء الحجاب، مضيفة أن هذه الرسالة تتنافى مع قيم العلمانية الفرنسية.

وقال المجلس الأوروبي الأربعاء في تصريح لبي بي سي، “إن التغريدات المرتبطة بالحملة أزيلت، ونفكر في طريقة أخرى لعرض المشروع”.

وذكر المتحدث باسم المجلس، أن التغريدات هي جزء من حملة ضد الكراهية، ينظمها قسم الادماج ومحاربة التمييز في المجلس الأوروبي.

ويعد المجلس الأوروبي واحدا من أقدم الهيئات السياسية في أوروبا، ويهدف إلى ترقية حقوق الإنسان والديمقراطية ودولة القانون، وأنشطته منفصلة عن الاتحاد الأوروبي، لكنها تتلقى تمويلا جزئيا من الاتحاد.