شكرا لقرائتكم خبر عن تونس.. إصدار مذكرة اعتقال دولية بحق الرئيس السابق المنصف المرزوقي والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أصدرت السلطات التونسية مذكرة اعتقال دولية بحق الرئيس السابق المنصف المرزوقي.
وكان المرزوقي، قد ظهر على قناة «فرانس 24» في أكتوبر الماضي، حيث أعرب عن سعادته، عقب قرار المجلس الدائم للفرنكوفونية، والذي أوصى بتأجيل عقد القمة، والتي كان مزمع تنظيمها في تونس يومي 20 و21 نوفمبر الجاري بجزيرة جربة
وطلب الرئيس، قيس سعيد، بعد هذه الواقعة، بفتح تحقيق قضائي في حق من يتآمرون على تونس في الخارج.
وشدد أنه لن يقبل بأن توضع سيادة تونس على طاولة المفاوضات، فالسيادة للشعب وحده.
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