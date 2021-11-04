شكرا لقرائتكم خبر عن السودان .. إطلاق سراح 4 وزراء من حكومة حمدوك والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن التلفزيون السوداني أن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، أمر بإطلاق سراح 4 وزراء مدنيين من حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك. وكان رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك قد وافق قبل يومين على العودة لقيادة الحكومة. ونقلت وكالة “رويترز” أن حمدوك اشترط للعودة إلى قيادة الحكومة الإفراج عن المعتقلين السياسيين. وكان حمدوك قد تم اقتياده في وقت سابق إلى جهة غير معلومة، مع عدد من وزراء حكومته، حيث تم الإفراج عنه لاحقا، بضغوط أمريكية.

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