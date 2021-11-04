شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عماد خليل يتقدم بسؤال بشأن تعيين أوائل الخريجين من كليات هندسة البترول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم النائب عماد خليل عضو مجلس النواب عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بسؤال لوزير البترول والثروة المعدنية بشأن سياسة الوزارة فى تعيين أوائل الخريجين من كليات هندسة البترول فى مختلف الجامعات المصرية.

وجاء سؤال النائب عماد خليل: "ما هى الإجراءات المتبعة لتعيين الموظفين واختيار العناصر للانضمام لشركات قطاع البترول؟ وما هى أسباب التوقف عن تعيين أوائل الخريجين من المتفوقين؟ وما الدور الذى تقوم به الوزراة لتدريب الطلبة للاستفادة منهم فى المستقبل؟".