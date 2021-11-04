ذكرى معركة البرلس.. 25 صورة من احتفالات كفر الشيخ بعيدها القومي

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

شهد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، ونائبه وعمرو البشبيشى، اليوم الخميس، فعاليات الاحتفال بالعيد القومي الـ65 في ذكرى انتصارات معركة البرلس البحرية على العدوان الثلاثي في الرابع من نوفمبر عام 1956، بمدينة برج البرلس.

جاء ذلك بحضور اللواء صلاح سلامة، واللواء احمد زكى عابدين، واللواء السيد نصر، محافظى كفرالشيخ السابقين، واللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، والدكتور عبدالرازق الدسوقى، رئيس جامعة كفرالشيخ، واللواء ياسر الحفناوي، السكرتير العام، والمهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد، وضباط القوات البحرية وحرس الشرف، وقيادات الأجهزة الأمنية بالمحافظة، ووكلاء الوزارة، ورؤساء المراكز والمدن، والمجلس القومي للمرأة، والغرفة التجارية، وعدد من الصحفيين والإعلاميين وممثلي وسائل الإعلام، والقيادات التنفيذية والشعبية والشبابية بالمحافظة.

ووضع محافظ كفرالشيخ، ونائبه، والمحافظين السابقين، أكاليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء معركة البرلس البحرية، وسط عروض لفرقة الكشافة والطلائع والشباب، وحملة الإعلام من الشباب والرياضة والتربية والتعليم ابتهاجًا باحتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ 65.

وعزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد وسط اصطفاف حرس الشرف من القوات البحرية احتفالاً بشهداء البرلس، مقدمين التهنئة لأبناء كفرالشيخ في هذه الذكرى الخالدة.

منح اللواء جمال نور الدين الدرع المقدم من المحافظة للواء الفريق أركان حرب، قائد القوات البحرية وتسلمه عنه اللواء أيمن الدالي، والدرع المقدم من المحافظة للواء أركان حرب قائد المنطقة الشمالية العسكرية، وتسلمه عنه العقيد أحمد محمد عبد الله، والدرع المقدم من المحافظة لابن قرية السباعية بالبرلس ابن محافظة كفرالشيخ ممدوح السباعي الشهير بـ"بيج رامي".