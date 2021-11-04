مجانية وعامة.. افتتاح الحديقة المركزية في كفر الشيخ بعد تطويرها - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - (الخليج 365):

في إطار جهود شركة إستادات الوطنية للاستثمار الرياضي وإدارة المنشآت الرياضية، للنهوض بمستوى حياة المواطنين المجتمعية والرياضية في جميع المدن المصرية، أوفت الشركة بوعدها لأهالي محافظة كفر الشيخ، بعدما قطع مجلس إدارة الشركة عهدا على نفسه بإنشاء حديقة مركزية مجانية للمواطنين في وسط المدينة، كما تحملت الشركة التكاليف الخاصة بالحديقة كاملة.

بالتزامن مع العيد القومي لمحافظة كفر الشيخ، جرى اليوم افتتاح الحديقة المركزية العامة بكفر الشيخ بعد تطويرها إهداءً من شركة إستادات الوطنية، بحضور اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء أحمد زكي عابدين محافظ كفر الشيخ السابق، واللواء صلاح سلامة محافظ كفر الشيخ الأسبق، واللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ السابق، واللواء شعبان مبروك رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

والحديقة التي جرى افتتاحها مجانية عامة لكل أهالي المحافظة، على مساحة كيلو متر، تضم مساحات خضراء، وأشجار، والرصف بالانترلوك، وألعاب أطفال على أحدث طراز، وبرجولات، ومقاعد ودورات مياه، وملعب خماسي، ومنافذ متحركة لبيع المشروبات والمأكولات لإتاحة فرص عمل للشباب.

وباتت الحديقة المركزية بمحافظة كفر الشيخ على أتم الاستعداد لاستقبال المواطنين بعد الافتتاح، حيث عملت شركة استادات الوطنية على تطويرها خلال الفترة الماضية، حتى تم الانتهاء من عملية التطوير والتجهيز، وأصبحت تحفة جميلة في وسط المدينة.