الجيش السوداني: تشكيل الحكومة بات وشيكا

رافقت مطالبات الأمس، بعودة الحكومة المدنية الانتقالية ومؤسساتها فوراً في السودان، تأكيد الجيش السوداني الذي يدير شؤون البلاد، في ظل إعلانه حل مجلسي الوزراء والسياد اليوم، أن تشكيل حكومة السودان «بات وشيكا».

ونقل تليفزيون السودان، عن العميد الطاهر أبو هاجة، المستشار الإعلامي لقائد الجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان قوله إن «تشكيل الحكومة بات وشيكا». وأضاف وفقا لفرانس برس، «ندرس كل المبادرات الداخلية والخارجية بما يحقق المصلحة الوطنية»، من دون مزيد من التفاصيل .

ومنذ إعلان قائد الجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، في 25 أكتوبر، حالة الطوارئ وحل مؤسسات السلطة الانتقالية، كما أعلنت وزارة الإعلام السودانية في الحكومة، التي تم حلها أن «غالبية الوزراء اعتقلوا من قبل قوة عسكرية»، يشهد السودان وخصوصا العاصمة، موجة من الاحتجاجات المستمرة، وقيام المتظاهرين بإغلاق الشوارع وإعلان العصيان المدني.

ومساء الأربعاء، أكد بيانٌ مشترك للإمارات والسعودية، والولايات المتحدة وبريطانيا، الوقوفَ مع الشعب السوداني وتطلعاتِه نحو الديمقراطية، كما طالب البيان الرباعي بعودة الحكومة المدنية الانتقالية ومؤسساتها فوراً في السودان.