"النواب" يوصى برؤية متكاملة لمعايير الحوكمة بالهئيات الاقتصادية

القاهرة - سامية سيد - وصي مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بتوافر رؤية متكاملة لوضع معايير للحوكمة بالهيئات العامة الاقتصادية تعزز الشفافية والمساءلة في إدارتها ، وتضع لها معايير محددة وتطرح نتائج أعمالها على الرأى العام .

جاء ذلك ضمن حزمة من التوصيات التي وضعتها لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لتنمية الايرادات العامة، في تقريرها العام بشأن خطة السنة الرابعة 21/22 من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019- 2020/2021) و الموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 21/22 ، والتي وافق عليها مجلس النواب وأحاله للحكومة لتنفيذ ما تضمنته من توصيات وملاحظات.

كان رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، مع إعلان حالة التقرير للحكومة نبه على لجان المجلس المختصة متابعة ما يتم بشأن ما جاء فيه من توصيات.