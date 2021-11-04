شكرا لقرائتكم خبر عن "النواب" يوصى برؤية متكاملة لمعايير الحوكمة بالهئيات الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وصي مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بتوافر رؤية متكاملة لوضع معايير للحوكمة بالهيئات العامة الاقتصادية تعزز الشفافية والمساءلة في إدارتها ، وتضع لها معايير محددة وتطرح نتائج أعمالها على الرأى العام .
كان رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، مع إعلان حالة التقرير للحكومة نبه على لجان المجلس المختصة متابعة ما يتم بشأن ما جاء فيه من توصيات.
يشار إلى أن الهيئة هى وحدة ذات شخصية اعتبارية عامة تنشأ بغرض إدارة مرفق عام يقوم على مصلحة خدمة عامة أو لمباشرة نشاط اقتصادى، وتنقسم الهيئات إلى 5 أنواع ممثلة فى الهيئات العامة الخدمية، هيئات القطاع العام، الهيئات المستقلة، الهيئات الرقابية، الهيئات العامة الاقتصادية.
ويبلغ حجم الاستثمارات المستهدفة للهيئات الاقتصادية العامة نحو 269.3 مليار جنيه خلال السنة المالية الجديدة، توجه لـ55 هيئة اقتصادية عامة.
يأتى حجم الاستثمارات الموجهة للهيئات الاقتصادية، بنسبة 21.5% من إجمالى الاستثمارات العامة المقدرة خلال السنة المالية الجديدة نحو 933 مليار جنيه.