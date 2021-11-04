شكرا لقرائتكم خبر عن جريمة بشعة في تونس.. أم تذبح طفليها وتقتل نفسها لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شهدت محافظة سيدي بوزيد وسط تونس، جريمة بشعة، إذ أقدمت أم على ذبح طفليها بسكين، قبل أن تقدم على قتل نفسها.

وفي التفاصيل، بحسب “العربية نت”، فقد نشب خلافاً بين زوجين قاطنين في محافظة سيدي بوزيد بتونس، انتهى بوفاة طفل يبلغ من العمر سنة ونصف، وإصابة طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات تمّ إسعافها لاحقا وإنقاذ حياتها، بعدما أقدمت والدتهما على طعنهما بسكيّن.

وفور ذبح ابنيها بالسكين، ألقت الأم بنفسها من الطابق الثالث، لتلفظ أنفاسها الأخيرة أثناء نقلها إلى المستشفى.

وباشرت النيابة العامّة في تونس التحقيق في الحادثة لكشف ملابساتها كاملة.