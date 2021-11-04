الكشف عن نتائج اجتماع 'أوبك+' اليوم

وقالت المصادر بحسب "روسيا اليوم"، إن مجموعة "أوبك+" اتفقت على المضي في زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا في ديسمبر المقبل، الشهر الأخير من العام الجاري.

كما أشارت المصادر إلى أن المجموعة ستعقد اجتماعها التالي في الثاني من ديسمبر المقبل.



وجاءت النتائج التي كشفت عنها المصادر متوافقة مع توقعات المحللين، الذين أشاروا إلى أن المجموعة ستستمر باستراتيجيتها الحالية، وطرح 400 ألف برميل إضافي يوميا في السوق في الشهر الأخير من العام الجاري.

وصعدت أسعار النفط اليوم الخميس مدعومة بتوقعات استمرار مجموعة "أوبك+" باستراتيجيتها الحالية، حيث صعد مزيج "برنت" 1.4%.