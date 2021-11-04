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برشلونة يعلن عن اصابتين جديدتين في صفوفه قبل مواجهة سيلتا فيغو

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-11-04 | 15:25

برشلونة يعلن عن اصابتين جديدتين في صفوفه قبل مواجهة سيلتا فيغو

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أعلن نادي برشلونة، اليوم الخميس، عن إصابتين جديدتين في صفوفه قبل مواجهة سيلتا فيغو في .
وقال النادي الكتلوني في بيان رسمي، ان " لاعبيه الفرنسي عثمان ديمبلي، والأمريكي سرجينو دست،تعرضا للاصابة، حيث تعرض الأول لشد في نصف غشاء الفخذ الأيسر، رغم أنه شارك لأول مرة هذا الموسم، يوم الثلاثاء، أمام دينامو كييف.

في حين يعاني دست من إصابة في أسفل الظهر، وسيتم تقييم حالته في الأيام المقبلة، وتحديد مدة غيابه.

وكان برشلونة قد أعلن، يوم الإثنين الماضي، غياب المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو لمدة 3 أشهر، وذلك بعدما نُقل أغويرو إلى المستشفى بعد أن أصيب بآلام في الصدر، واشتكى من شعوره بدوار خلال مباراة الفريق أمام ديبورتيفو ألافيس في الليغا.

ومن المقرر أن يحل برشلونة ضيفًا على ملعب بالايدوس، يوم السبت، لمواجهة سيلتا فيغو في الجولة الـ 12 من الدوري الإسباني، وحصد النادي الكتالوني 16 نقطة من 11 مباراة ويقبع في المركز التاسع.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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