انت الان تتابع خبر ثلاثة تعادلات في ممتاز الكرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ففي المباراة الاولى التي انتهت بالتعادل الايجابي بهدف لكل من فريقا الكرخ وسامراء ضمن مباريات الجولة الثامنة لدوري الكرة الممتاز، وسجل اهداق المباراة اللاعبين عبدالله ثامر لسامراء في الدقيقة 88 فيما سجل حسن عبد الكريم للكرخ من ضربة جزاء في الدقيقة 95 من زمن المباراة.وفي المباراة الثانية تعادل ايضا فريق أمانة بغداد ايجابياً بهدف أمام فريق الصناعة وسجل اهداف المباراة كل من يوسف الالوسي لأمانة بغداد في الدقيقة 15 و كيكي للصناعة في الدقيقة 48 من زمن المباراة.

اما المباراة الثالثة تعادل فريق الميناء ايجابياً بهدفين امام فريق القاسم، وسجل اهداف القاسم كل من أحمد تركي في الدقيقة 27 و علاء محيسن في الدقيقة 83 ،اما اهداف الميناء فقد سجلها كل من سالم أحمد في الدقيقة65 واحمد يحيى في الدقيقة 88 من زمن المباراة.