الأردن يتسلم 500 ألف جرعة لقاح من الصين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تسلّم الأردن، اليوم الخميس، 500 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" المضاد لفيروس كورونا تبرعاً من الصين.



ونقلت وكالة الأنباء الأردنية ( بترا) اليوم عن وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، قوله، خلال مراسم استلام التبرع، بحضور السفير الصيني في عمّان تشن تشوان دونج، إن هذه المبادرة تعكس متانة الصداقة التاريخية والشراكة الإستراتيجية بين الأردن والصين في جميع المجالات وتحديداً بمجال الاهتمام بحياة الإنسان وصحته.

وأضاف أن هذا التبرع سيسهم بدعم الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا، التي تستهدف وزارة الصحة من خلالها إعطاء اللقاح للمواطنين والمقيمين واللاجئين.

بدوره، قال السفير الصيني في عمان تشن تشوان دونج، إن "تعاوننا في مكافحة وباء كورونا يعكس الصداقة العميقة بين البلدين، وقد عزز الثقة والعزم في هزيمة الفيروس".

وأوضح أن الأردن لعب دوراً نشيطاً في التجربة السريرية من لقاح سينوفارم وكان من بين الدول الأولى التي منحت الموافقة على استخدامه في حالات الطوارئ، مشيداً بالإنجازات التي حققتها المملكة للسيطرة على الوباء.