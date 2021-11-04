ليبيا تشهد مشاورات لتعديل قانون الانتخابات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تجري قيادات ونخب سياسية وبرلمانية ليبية مشاورات لإجراء تعديلات على قانون الانتخابات الذي أثيرت حوله العديد من الملاحظات سواء من مفوضية الانتخابات أو البعثة الأممية أو مجلس الدولة أو النائب بالمجلس الرئاسي الذي طرح مبادرة بالخصوص لما أسماه بالتواصل إلى توافق حول القوانين الانتخابية.



وتجرى المشاورات حالياً بين أعضاء مجلس النواب وبعض الفعاليات السياسية للترتيب لعقد جلسة للمجلس يُرجّح أن تكون اليوم الخميس، أو على أقصى تقدير في منتصف الأسبوع المقبل لبحث القيام بتعديلات على القانون الانتخابي وفقًا للملاحظات، خاصةً الواردة من المفوضية العليا للانتخابات، بحسب ما ذكر موقع "بوابة إفريقيا" الإخرباي الليبي.

وحسب ذات المصدر، فإن التعديلات المتوقعة على القانون ستفتح الباب أمام الراغبين في الترشح سواء لمنصب رئاسة الدولة أو في مجلس النواب ممن يتولون حالياً مناصب في السلطات الحالية للتنافس على الحصول على مقاعد لهم في السلطات الجديدة.

وفي حالة التوافق في مجلس النواب على هذه التعديلات فإنه بإمكان العديد من الشخصيات التي تتولى حالياً مناصب قيادية ومن بينها رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، الدخول في السباق على كرسي الرئاسة عبر صناديق الاقتراع والتي ستفرز للمرة الأولى رئيساً للدولة منذ استقلالها العام 1951 عبر صناديق الانتخابات.