شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء لجنة عليا لإدارة الأزمة بمشروع قانون مواجهة الجوائح والأوبئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجيز مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، بشأن مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، والذى تناقشه لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إعلان حالة تفشى الأوبئة والجوائح الصحية لمواجهة خطر انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية فى البلاد، أو فى منطقة منها حفاظا على صحة وحياة المواطنين، ويكون ذلك بقرار من رئيس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص .

ويتضمن مشروع القانون إنشاء لجنة عليا لإدارة الأزمة، وينص على أن تشكل هذه اللجنة بقرار من رئيس الوزراء وعضوية الوزراء المختصين، ويجيز القانون للجنة اتخاذ عدد من الإجراءات فى سبيل الحيلولة دون انتشار الأوبئة والأمراض المعدية ويصدر بها قرار من رئيسها.

ويجيز مشروع القانون للجنة بعد موافقة مجلس الوزراء أن تتخذ بصفة استثنائية أى إجراء ذى طابع اقتصادي أو مالي لمواجهة الأثار السلبية المترتبة على إعلان حالة تفشى الأوبئة والجوائح الصحية، وذلك بعد التنسيق مع وزير المالية أو محافظ البنك المركزى بحسب الأحوال .

وكانت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، قررت خلال اجتماعها الثلاثاء، تشكيل لجنة مشتركة مع هيئة مكتب الدستورية والتشريعية بالمجلس وبالتعاون مع الحكومة لضبط صياغة مواد مشروع قانون إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، وذلك بعدما وافقت على مشروع القانون من حيث المبدأ.