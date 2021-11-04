مستشفيات دمياط تستعد لمواجهة الموجة الرابعة من فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط- محمد إبراهيم:

عقد الدكتور السيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، اجتماعًا لبحث جاهزية المستشفيات للموجة الرابعة من فيروس كورونا، والتعامل مع أي حالة اشتباه من خلال الاستقبال والطوارئ.

وأكد وكيل الوزارة، على أهمية المرور والمتابعة الإشرافية، وتواجد الأطباء وخدمات الطوارئ والاستقبال طوال اليوم، ومتابعة أقسام العزل وبروتوكول العلاج.

ووجه بتفعيل دور فرق الدعم النفسي لحالات العزل، ومقدمي الخدمة الطبية والتأكيد على متابعة تطبيق مكافحة العدوى والجودة ومعايير السلامة والصحة المهنية.

وبحث وكيل الوزارة مع مديري المستشفيات بنود التعاقدات مع عدد أكبر من المدربين من أساتذة الجامعات بمستشفيات وزارة الصحة، وآلية تطبيق برنامج الزمالة المصرية بصورة أفضل، لضمان جودة العملية التدريبية والخدمة الطبية بالمستشفيات.