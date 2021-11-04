نائب وزير التعليم يتفقد انتظام الدراسة بمدارس العبور- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

تابع الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، اليوم الخميس، انتظام العملية التعليمية بمدارس العبور بمحافظة القليوبية، يرافقه الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم، وياسر سعيد مدير إدارة العبور، وأشرف مصطفى وكيل الإدارة.

وتفقد "حجازي" فصول المدرسة وقاعات الأنشطة، وتفاعل مع الطلاب، وناقشهم في المواد الدراسية التي يتلقونها وأشاد بمستوى الطلاب المتميز وتفعيل الأنشطة بالمدرسة، وأثنى على إدارة المدرسة في الاهتمام بالأنشطة المدرسية.

وأكد "حجازي" على الدور الذي تلعبه الأنشطة المدرسية، فى صقل شخصية الطالب، وجعله شخصية متعاونة وإيجابية، علاوة على تنمية روح الولاء والانتماء.