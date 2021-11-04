بالصور.. تدشين أكبر مشروع استثماري للدواجن بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان- إيهاب عمران:

دشن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان يرافقه المهندس شريف أحمد صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد اليوم الأربعاء، أكبر مشروع لمجمع مزارع الدواجن على مساحة 1000 فدان بتكلفة تقديرية 250 مليون جنيه، وجرى وضع حجر الأساس للمرحلة الأولى من المشروع على مساحة 100 فدان.

وحضر فعاليات التدشين قيادات المحافظة والهيئة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وسط ترحيب أهالي قرية بنبان ومركز دراو بهذا المشروع الحيوي بطاقة 3.6 ملايين طائر في العام الواحد.

وقال اللواء أشرف عطية، إن هيكلة قطاع الاستثمار في المحافظة ووضع خريطة استثمارية جديدة ساهم بشكل مباشر في فتح آفاق الاستثمار بكافة المجالات، ووصل حجم الاستثمارات خلال الفترة الحالية إلى 1.5 مليار جنيه موزعة على 5 مشروعات كبرى ما سيوفر معه الآلاف من فرص العمل للشباب.

وعرض اللواء شريف أحمد صالح المشروعات المشتركة بين الهيئة والمحافظة المخطط تنفيذها خلال المرحلة الحالية.