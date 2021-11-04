أبو الغيط: إعلان إسرائيل بعض التسهيلات وسيلة لتخدير المجتمع الدولي

كتبت أسماء لمنور في الخميس 4 نوفمبر 2021 04:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن إعلان إسرائيل بعض التسهيلات للفلسطينيين ستاراً للتغطية للتوسع في الاستيطان، ووسيلة لتخدير المجتمع الدولي.

وذلك خلال اجتماعه، اليوم الخميس، مع وتور وينسلاند، مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام، لبحث التطورات الأخيرة في الأراضي المحتلة، ومجمل الأوضاع في فلسطين وإسرائيل، ومخاطر غياب مسار التسوية.

وأعرب أبو الغيط عن بالغ القلق إزاء تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس، بما في ذلك التوسع الاستيطاني المتزايد وإعلانات الحكومة الإسرائيلية عن خططٍ لبناء آلاف الوحدات السكنية في الأراضي المحتلة، فضلاً عن تكثيف هجمات المستوطنين وسياسة هدم المنازل.

وناقش الطرفان خطورة استمرار تدهور الوضع الإنساني في غزة، والصعوبات الاقتصادية الكبيرة التي تُعانيها السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.

وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن تلويح الحكومة الإسرائيلية ببعض التسهيلات للفلسطينيين في الضفة، لا يعدو كونه ستاراً للتغطية على التوسع الاستيطاني المتواصل ووسيلة لتخدير المجتمع الدولي.

وشدد على أن هذه التسهيلات تُعد شكلية في جوهرها، وأنها لا يُمكن أن تمثل بديلاً عن مسار جاد للتسوية والمحادثات بين الجانبين، الفلسطيني والإسرائيلي، حول الحل النهائي برعاية دولية، ووفق مقررات الشرعية الدولية ومحددات التسوية المُستقرة والمعروفة للجميع، مُحذراً من أن غياب مسار التسوية سيُفضي إلى انفجار الوضع بعد وقتٍ طال أم قصر.