الصين تحذر الاتحاد الأوروبي

كتبت أسماء لمنور في الخميس 4 نوفمبر 2021 04:10 مساءً - منذ ساعتين

حذرت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، الاتحاد الأوروبي من إلحاق الضرر بالعلاقات الصينية الأوروبية عن طريق إرسال “إشارات خاطئة” إلى القوات الانفصالية في تايوان.

جاءت تصريحات الخارجية بعد أن التقى وفد من برلمان الاتحاد الأوروبي برئيسة تايوان تساي إنغ ون في تايوان، بحسب ما ذكرت وكالة “رويترز” للأنباء.

وصرح المتحدث باسم الوزارة وانغ ون بين في إفادة إعلامية دورية بأنه يتعين على الجانب الأوروبي تصحيح أخطائه في أقرب وقت، وإلا ستؤثر بشكل مباشر على العلاقة بين الطرفين.

وقال أول وفد رسمي للبرلمان الأوروبي إلى تايوان، اليوم الخميس، إن الجزيرة المعزولة دبلوماسيا ليست وحدها، ودعا إلى اتخاذ إجراءات أكثر جرأة لتعزيز العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتايوان، في الوقت الذي تواجه فيه تايبه ضغطا متناميا من بكين.

وتحرص تايوان، التي ليس لها علاقات دبلوماسية رسمية مع أي بلد أوروبي باستثناء الفاتيكان، على تعزيز العلاقات مع أعضاء الاتحاد الأوروبي، بحسب ما ذكرت وكالة “رويترز” للأنباء.

تأتي زيارة الوفد في وقت تكثف فيه الصين الضغط العسكري، بما يشمل مهام متكررة للطائرات الحربية قرب تايوان، التي تعتبرها بكين إقليما تابعا لها ولم تستبعد استعادتها بالقوة.