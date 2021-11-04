شكرا لقرائتكم خبر عن توجيه اتهامات للمتورط في اختطاف طفلة بأستراليا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تم توجيه اتهامات بحق المشتبه به في اختطاف الصغيرة كليو سميث "4 أعوام"، التي كانت فُقدت من مخيم بولاية أستراليا الغربية قبل أسبوعين، وتم العثور عليها أمس الأربعاء.

ونقلت شبكة آيه بي سي عن مصادر قضائية القول إن المشتبه به متهم بالسيطرة على طفلة أقل من 16 عاما ، وهو ما يطلق عليه " سرقة أطفال".

ووفقا لتقارير إعلامية، فإن المشتبه به لديه هوس بالدمى. ويتردد أن كليو كانت مشغولة باللعب بالدمى عندما قام المسؤولون بتحريرها من منزل مغلق في بلدة كارنارفون بأستراليا الغربية أمس الأربعاء.