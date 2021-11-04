شكرا لقرائتكم خبر عن نواب تنسيقية شباب الأحزاب بمجلس الشيوخ يبحثون تعزيز المواطنة والانتماء لدى الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك أعضاء مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بجلسة الاستماع المشتركة للجان الدفاع والأمن القومى، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والشباب والرياضة بالمجلس، وذلك لمناقشة آليات تعزيز المواطنة والانتماء للشباب المصرى.

وأكد أعضاء التنسيقية، أن الحفاظ على الهوية المصرية هى أمن قومي في المقام الأول، وأنه أصبح من الراسخ ضرورة وجود هوية مصرية واحدة تجمع كل أبناء الوطن، دون النظر لأى اختلافات فئوية.

وأعرب النائب محمد السباعي وكيل لجنة الزراعة والري والموارد المائية بالمجلس وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن سعادته بتناول هذا الموضوع وإثارته، مطالبا بقيام مؤسسات الدولة كافة بتحمل مسؤولياتها تجاه هذا الملف الحيوى، واقترح بالنظر في فصل وزارتي الشباب والرياضة، داعيا إلى ضرورة تمتع وزارة الشباب بشخصية وطنية ذو رؤية واضحة تهدف إلى رفع الوعي الوطني لدي الشباب، وذلك من خلال تنفيذ البرامج التدريبية ونماذج المحاكاة التي تساهم في تأهيل الشباب ورفع الوعي لديهم بأهمية العمل من أجل رفعة الوطن وتعزيز روح الانتماء والولاء لديهم دون الإنجراف في مشاكل الوسط الرياضي وضغوطه والتركيز على قطاع الشباب تناغما مع الرؤية الجادة للقيادة السياسية الحكيمة نحو الشباب وقضاياه.

كما أوصى السباعي بضرورة وضع آليه لتدريس مادتي التاريخ والتربية الوطنية بكافة المراحل التعليمية بشكل إلزامي وإضافته للمجموع بحيث يساهم معرفة الطالب بتاريخ وطننا بزرع روح الفخر والعزه لديه.

وشدد السباعي على أنه من الضرورى وضع برامج تواصل مباشر مع الشباب من خلال تنظيم لقاءات حوارية وفكرية بالجامعات المصرية، وعرض نماذج شبابية ناجحة فى كافة المجالات حيث أنه خير من يحاور الشباب هم الشباب حتى نستعيد نموذج القدوة وملئ الفجوات الفكرية بين الأجيال.