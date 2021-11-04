شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تنعى اللواء حسن الألفى وزير الداخلية الأسبق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ببالغ الحزن والأسى، وزير الداخلية الأسبق اللواء حسن الألفي الذى وافته المنية أمس.

وتقدمت التنسيقية بخالص العزاء لأسرة الفقيد، والذي تولي الوزارة في الفترة من 18 إبريل 1993 إلي 18 نوڤمبر 1997، داعين الله أن يتقبله في الصالحين.

وتوفى اللواء حسم الألفى، وزير الداخلية الأسبق، أمس، عن عمر ناهز 86 عاما، وأعلنت أسرة الراحل، إقامة صلاة الجنازة اليوم بمسجد الشرطة بالتجمع الأول بعد صلاة الظهر.