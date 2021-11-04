بريطانيا تمنح ترخيصًا لاستخدام عقار طورته شركة “ميرك” لعلاج فيروس كورونا

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أفاد نبأ عاجل على قناة “العربية، يفيد بأن بريطانيا تمنح ترخيصًا لاستخدام عقار طورته شركة ميرك لعلاج كورونا.

ومن ناحية أخرى كانت قد أعلنت شركة ميرك الأمريكية المتخصصة في صناعة الأدوية إبرام اتفاق مع مجموعة براءات اختراع الأدوية (MPP) ومقرها جنيف، يسمح بتوزيع عقار “مولنوبيرافير” المضاد لكورونا الذي طورته مختبراتها، على نطاق واسع ضمن الدول الفقيرة.

كما وافقت “ميرك” على السماح لمصنعي الأدوية الآخرين بإعادة إنتاج عقارها في خطوة تهدف إلى مساعدة ملايين الأشخاص في البلدان الفقيرة في الحصول على الدواء الذي يحتمل أن ينقذ ملايين الأرواح. .