شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة الخليجي» يشارك بفعالية «ممشى الصحة» في إكسبو 2020 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - أكثر من 14 ألف زائر للممشى

- تقديم نصائح ومحفزات توعوية بثلاث لغات

شارك مجلس الصحة الخليجي بفعالية -ممشى الصحة- ضمن جناح الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي في دبي إكسبو 2020 .

حيث انطلقت فعالية الممشى في موسمها الاول والتي استمرت لمدة 8 أيام، و استفاد منها زوار الجناح من مختلف الشرائح العمرية بجنسيات مختلفة على جميع الجوانب التي يتناولها "ممشى الصحة" وهي الصحة العقلية ، والنشاط البدني، و التغذية ، وأخيراً جودة النوم.

ويأتي "ممشى الصحة" في ثلاث مشاركات لمجلس الصحة الخليجي خلال عام 2021 ، حيث أن المشاركة الثانية للممشى ستكون بتاريخ 14 نوفمبر من عام 2021 م ويستمر لمدة 5 أيام ، والمشاركة الثالثة والأخيرة هذا العام ستكون في 20 ديسمبر من العام نفسه وتستمر لمدة 8 أيام .

ويقدم " الممشى الصحي " نصائح ومحفزات توعوية بثلاث لغات ( العربية ، الانجليزية، الفرنسية) وتشمل على الصحة العقلية ، والنشاط البدني، و التغذية ، وأخيراً جودة النوم حيث بلغ عدد زوار الممشى في المشاركة الاولى ما يزيد عن 14000 زائر.

ويسعى مجلس الصحة الخليجي في جميع فعالياته للنهوض والارتقاء بمستوى القطاع الصحي في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال تقديم المبادرات البناءة، والاستجابة للقضايا والتحديات الصحية الإقليمية والعالمية، ودعم صناعة القرار والسياسات الصحية، وتنسيق العمل الخليجي المشترك لتعزيز التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في المجال الصحي، بما يحقق أهدافه . والمجلس منظمة ذات مكانة إقليمية عالمية مرموقة، لها دور محوري، تسهم بفاعلية في دفع مسيرة التعاون والعمل الخليجي الصحي المشترك لتحقيق الصحة المستدامة.