ألمانيا تسجل 34 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

سجّلت ألمانيا، الخميس، أعلى ارتفاع في الحصيلة اليومية للإصابات بكوفيد منذ ظهر الوباء، وفق ما أظهرت أرقام صادرة عن "معهد روبرت كوخ".



وأفاد المعهد الصحي الألماني أن البلاد سجّلت 33949 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، وهو رقم يتجاوز آخر حصيلة يومية قياسية سجّلت في 18 ديسمبر/ كانون الأول 2020 وبلغت 33777 حالة.

وتسببت عطلة الخريف في ألمانيا في موجة وباء جديدة هي الرابعة، خاصة في صفوف غير الملقحين من الناس، إذ بلغ عدد وفيات الأربعاء 194 حالة.

وقال وزير الصحة الألماني يانس سبان، خلال مؤتمر صحفي، إن البلاد تواجه وباء لعدد كبير من الناس خاصة بين غير الملقحين، مؤكدا أن وحدات العناية المركزة في أنحاء ألمانيا تقلصت فيها الأماكن الشاغرة، وبدأت تنفد منها الأسرة مرة أخرى.

ودعا الوزير الحكومات الإقليمية إلى تشديد الإجراءات الخاصة بالحد من تفشي الوباء، على أولئك الذين لم يتلقوا التطعيم بعد تحديدا، في حال تفشي العدوى في أي منطقة معنية.

وتتضمن الإجراءات المقترحة منع الأشخاص الذين لم يتلقوا التطعيم من دخول بعض الأماكن العامة، شرط إظهار نتيجة سلبية لاختبار (بي سي آر).

وبدأت مناطق ألمانية من أصل 14 منطقة بالفعل في تطبيق هذه الإجراءات، أو هي على وشك تطبيقها، مثل سكسونيا وبادن فوتنبرغ. وقال سبان الذي كان عضوا في حكومة أنجيلا ميركل منذ 2018 إنه يريد أن يرى تكثيفا لعمليات التطعيم المعزز.

ويوصى في ألمانيا في الوقت الراهن بإعطاء اللقاح المعزز، بعد 6 أشهر من استكمال التطعيم بالجرعتين لأولئك الذين تتجاوز أعمارهم 70 سنة.

في هذه الأثناء، أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن حزنها العميق، إزاء عدم تطعيم بين مليونين وثلاثة ملايين ألماني تزيد أعمارهم عن 60 عاما، من بين 55.6 مليون مواطن.

من جانبه، أكد لوتار فيلر المستشار في الحكومة بخصوص كوفيد-19 أن الموجة الرابعة للوباء حدثت في وقت يخشى فيه من أن عدد الأشخاص الذين تلقوا التطعيم غير كاف، لتوفير أي شكل من أشكال مناعة القطيع.