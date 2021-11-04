ماذا قال رئيس الوزراء اللبناني لقرداحي؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

دعا رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، الخميس، وزير الإعلام بحكومته، جورج قرداحي، إلى تغليب المصلحة الوطنية على الشعارات الشعبوية وعدم التسبب بتشتيت الحكومة.



وأضاف ميقاتي خلال مؤتمر صحفي: "تعرضت الحكومة للامتحان الأصعب في عمرها بفعل تصريحات شخصية لوزير الإعلام قبل توليه المنصب أدخلت البلاد في محظور المقاطعة من السعودية".

وأكد على أنهم في لبنان "عازمون على معالجة ملف العلاقة مع السعودية ودول الخليج وفق القواعد السليمة".

ومضى قائلا: "أدعو وزير الإعلام إلى تحكيم ضميره واتخاذ الموقف الذي ينبغي اتخاذه وتغليب المصلحة الوطنية، ورهاني على حسّه الوطني بتقدير الظرف ومصلحة اللبنانيّين مقيمين ومغتربين وعدم التسبب بضرب الحكومة وتشتيتها".

يأتي ذلك في خضم أزمة دبلوماسية يعيشها لبنان مع السعودية ودول الخليج، بعد تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي المسيئة للسعودية والداعمة لمليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا في اليمن.

وحول تحقيقات مرفأ بيروت، قال ميقاتي: "لا نتدخل في عمل القضاء، وحاولنا إبقاء الملف في يد القضاء".

شدد على أن "البلاد لا تدار بلغة التحدي وإنما بتعاون الشعب، ومخطئ من يعتقد أنه قادر على فرض رأيه".

وأوضح أن "تشكيل الحكومة مهمة إنقاذية سريعة للبلاد، ومن مهماتنا إجراء انتخابات نيابية".

وتابع: "عندما شكلنا الحكومة بعد أشهر من التعطيل كان هدفنا مفاوضة صندوق النقد الدولي للبدء بالخروج من الأزمة".

وأوضح أن أمامهم "اجتماعات ولقاءات مهمة قبل تحديد كلمة الفصل، وعلى الجميع ملاقاتنا على العمل الإنقاذي".