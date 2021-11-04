بعد المقاطعة الخليجية.. بيان عاجل من الخارجية اللبنانية

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أعربت وزارة الخارجية اللبنانية عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية ضد أى اعتداء يمس سيادتها وأمنها واستقرارها ومنشآتها المدنية.

وجددت الوزارة في بيان اليوم الخميس، إدانتها واستنكارها الشديدين للمحاولة الفاشلة للاعتداء بواسطة طائرتين مفخختين على المملكة العربية السعودية، مؤكدة تضامن لبنان الكامل ووقوفه إلى جانب المملكة، شعبا وحكومة.

وكانت عدد من الدول الخليجية، على رأسها السعودية والكويت قد اتخذت إجراءات ضد لبنان بسحب دبلوماسييها من بيروت وطرد السفير اللبناني من أراضيها، احتجاجا على تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي والتي هاجم خلالها التحالف الدولي في اليمن.