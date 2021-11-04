شكرا لقرائتكم خبر عن 8 اجتماعات لـ"خطة النواب" لمناقشة ختامى موازنة 2020/2021.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب 8 اجتماعات على مدار 4 أيام تبدأ يوم الأحد الموافق 14 نوفمبر الجارى، حيث تعقد اللجنة اجتماعين وذلك لاستعراض النتائج الإجمالية للحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والملاحظات العامة حوله، وكذلك استعراض العلاقة بين نتائج حساب ختامى الموازنة العامة للدولة ونتائج الحسابات الختامية للهيئات العامة الاقتصادية للعام المالى 2020/2021.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعين آخرين يوم الاثنين الموافق 15 نوفمبر، وذلك لمناقشة الإيرادات التى تضمنها حساب ختامى الموازنة العامة للدولة (ضرائب الدخل – ضرائب القيمة المضافة – جمارك – الضرائب العقارية – الإيرادات الأخرى) للعام المالى 2020/2021.

وتعقد لجنة الخطة والموازنة اجتماعها الخامس يوم الثلاثاء الموافق 16 نوفمبر وذلك لمناقشة حساب ختامى موازنة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات للعام المالى 2020/2021، وتعقد اجتماعها السادس يوم الثلاثاء أيضا وذلك لمناقشة حساب ختامى موازنة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وحساب ختامى موازنة جهاز حماية المنافسة للعام المالى 2020/2021.

وتعقد اللجنة اجتماعها السابع يوم الأربعاء الموافق 17 نوفمبر، وذلك لمناقشة حساب ختامى موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للعام المالى 2020/2021، وتختتم اجتماعاتها خلال الأسبوع بعقد الاجتماع الثامن يوم الأربعاء أيضا، وذلك لمناقشة حساب ختامى موازنتى هيئتى التنمية الصناعية والتنمية السياحية للعام المالى 2020/2021.